Хавбек юношеской сборной России подписал контракт с испанским клубом

Валенсия, Испания, , 13:52 — REGNUM Полузащитник юношеской сборной России Эдгар Севикян подписал контракт с «Леванте». Об этом сообщает «РБК-Спорт».

Отмечается, что соглашение рассчитано на три года. Это контракт стал первым в карьере 18-летнего футболиста.

До 2016 года Севикян играл за юношеские команды московского «Локомотива», после чего переехал в Испанию, где выступает за «Леванте» с 2017 года.

Кроме того, на протяжении последних нескольких лет он вызывается юношеские сборные России.

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