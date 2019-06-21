Хавбек юношеской сборной России подписал контракт с испанским клубом

Валенсия, Испания, 21 июня 2019, 13:52 — REGNUM Полузащитник юношеской сборной России Эдгар Севикян подписал контракт с «Леванте». Об этом сообщает «РБК-Спорт».
Отмечается, что соглашение рассчитано на три года. Это контракт стал первым в карьере 18-летнего футболиста.
До 2016 года Севикян играл за юношеские команды московского «Локомотива», после чего переехал в Испанию, где выступает за «Леванте» с 2017 года.
Кроме того, на протяжении последних нескольких лет он вызывается юношеские сборные России.
Читайте также: «Барселона» переиграла «Леванте» и стала чемпионом Испании в 26-й раз