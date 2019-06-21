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«Урал» подписал контракт с польским защитником Аугустыняком

Спорт

Аугустыняк присоединится к команде на сборе в Словени

Екатеринбург, 21 июня 2019, 13:44 — REGNUM  Екатеринбургский «Урал» подписал контракт с польским защитником Рафалом Аугустыняком. Об этом 21 июня сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Аугустыняк присоединится к команде на сборе в Словении. Ранее он играл в чемпионате Польши в клубах «Видзев», «Ягеллония», «Погонь» и «Вигры».

В 2017 году 25-летний защитник перешёл в «Медзь», где провёл два сезона. В прошедшем сезоне он сыграл в 22 матчах чемпионата Польши, в которых забил два гола и отдал два голевых паса.

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