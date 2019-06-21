Гимнаст из Казахстана завоевал серебро чемпионата Азии в Монголии

Улан-Батор, , 13:26 — REGNUM Спортсмен из Казахстана Милад Карими завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Монголии, сообщает 21 июня в национальном Олимпийском комитете республики.

В вольных упражнения казахстанский гимнаст набрал 14,533 балла, уступив спортсмену из Китая Жиансингу Яну. Третье место занял представитель Японии Фудоно Дайсуке.

Карими также выступит в финале в упражнении на перекладине, на брусьях, а также в опорном прыжке. Кроме того, в финале упражнений на коне выступят Нариман Курбанов и Аким Мусаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня спортсмены из Казахстана завоевали три золотые медали на чемпионате Азии по спортивной гимнастике среди юниоров, который прошел с 16 по 23 июня.

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