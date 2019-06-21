Пятница, 21 Июня 2019 года
13:26:52 МСК

Гимнаст из Казахстана завоевал серебро чемпионата Азии в Монголии

Спорт

В вольных упражнения казахстанский гимнаст набрал 14,533 балла

Улан-Батор, 21 июня 2019, 13:26 — REGNUM  Спортсмен из Казахстана Милад Карими завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Монголии, сообщает 21 июня в национальном Олимпийском комитете республики.

В вольных упражнения казахстанский гимнаст набрал 14,533 балла, уступив спортсмену из Китая Жиансингу Яну. Третье место занял представитель Японии Фудоно Дайсуке.

Карими также выступит в финале в упражнении на перекладине, на брусьях, а также в опорном прыжке. Кроме того, в финале упражнений на коне выступят Нариман Курбанов и Аким Мусаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня спортсмены из Казахстана завоевали три золотые медали на чемпионате Азии по спортивной гимнастике среди юниоров, который прошел с 16 по 23 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Гимнасты из Казахстана завоевали три золота на чемпионате Азии в Монголии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спортивная и художественная гимнастика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить