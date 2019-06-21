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Спортсмен из Казахстана стал чемпионом Азии по триатлону

Спорт

Меирлан Искаков из Казахстана занял третье место

Сеул, 21 июня 2019, 12:59 — REGNUM  Спортсмен из Казахстана Дарын Конысбаев завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по триатлону в категории U-23, сообщили 21 июня в национальном Олимпийском комитете республики.

В южнокорейском городе Кенджу спортсмены преодолели три этапа: плавание, велогонка и бег. Второе место в категории U-23 занял Вонг из Китая, третье место — Меирлан Искаков из Казахстана. Еще один казахстанский спортсмен Семен Пивоваров завершил дистанцию восьмым.

Как сообщало ИА REGNUM, 3−4 августа 2019 года в Алма-Ате пройдет международный турнир ASTC Asian Cup по триатлону. В соревнованиях примут участие 130 профессиональных триатлонистов из 40 стран Азии.

Читайте ранее в этом сюжете: Кубок Азии по триатлону пройдет в Алма-Ате

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Легкая атлетика
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