Сборная Коста-Рики одержала вторую победу на Кубке КОНКАКАФ

Фриско, США, , 12:32 — REGNUM Сборная Коста-Рики одержала победу над командой Бермудских островов в матче группового этапа Кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе сборной Коста-Рики голы забили нападающий Майрон Джордж и полузащитник Элиас Агилар. Команда Бермудских островов ответила голом форварда Наки Уэллса, реализовавшего пенальти.

Ранее сборная Коста-Рики разгромила сборную Никарагуа со счётом 4:0.

На сегодняшний день сборная Коста-Рики занимает второе место в группе А, в её активе шесть очков. Команда Бермудских островов идёт на третьем месте без набранных очков.

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