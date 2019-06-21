Пятница, 21 Июня 2019 года
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Сборная Коста-Рики одержала вторую победу на Кубке КОНКАКАФ

Спорт

Встреча с командой Бермудских островов завершилась со счётом 2:1

Фриско, США, 21 июня 2019, 12:32 — REGNUM  Сборная Коста-Рики одержала победу над командой Бермудских островов в матче группового этапа Кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе сборной Коста-Рики голы забили нападающий Майрон Джордж и полузащитник Элиас Агилар. Команда Бермудских островов ответила голом форварда Наки Уэллса, реализовавшего пенальти.

Ранее сборная Коста-Рики разгромила сборную Никарагуа со счётом 4:0.

На сегодняшний день сборная Коста-Рики занимает второе место в группе А, в её активе шесть очков. Команда Бермудских островов идёт на третьем месте без набранных очков.

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