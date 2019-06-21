Сборная Гаити обыграла Никарагуа в матче Кубка КОНКАКАФ

Фриско, США, , 12:26 — REGNUM Сборная Гаити одержала победу над командой Никарагуа в матче группового этапа Кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе команды Гаити гол забил полузащитник Стивен Саба. Ещё один мяч забил в свои ворота защитник сборной Никарагуа Мануэль Арреола

На сегодняшний день сборная Гаити занимает первое место в группе А, в её активе шесть очков. Команда Никарагуа идёт на четвёртом месте без набранных очков.

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