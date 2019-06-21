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Петр Чех назначен на должность технического советника «Челси»

Спорт

Чех вернулся в клуб после завершения карьеры

Лондон, 21 июня 2019, 12:17 — REGNUM  Бывший вратарь лондонского «Челси» Петр Чех назначен на должность технического советника клуба. Об этом сообщается на сайте «синих».

Отмечается, что Чех вернулся в клуб и будет делиться с руководством соображениями по футбольным вопросам. Также в круг его обязанностей войдёт связь между основной и молодёжной командами.

Напомним, большую часть своей карьеры Чех провёл в «Челси» — с 2004 по 2015 год. В составе команды он выиграл 15 трофеев, в том числе четыре раза становился чемпионом Англии и по одному разу выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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