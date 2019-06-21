Шахматистка из Таджикистана завоевала бронзу на чемпионате Азии в Ташкенте

Ташкент, , 10:42 — REGNUM Рухшона Саидова из Таджикистана завоевала бронзовую медаль по рапиду на чемпионате Азии среди школьников в Ташкенте. Об этом сообщили в федерации шахмат республики.

Сборную Таджикистана на турнире представляют 8 шахматистов в различных возрастных категориях. В федерации шахмат республики выразили надежду, что в блице юные спортсмены займут первые места.

Отметим, в чемпионате Азии по шахматам принимают участие представители 16 стран. В соревнованиях участвую дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет. Кроме того, в начале июня в Таджикистане стартовал турнир по шахматам на кубок главы государства. Соревнования пройдут в четыре этапа. Результаты будут подведены 5 октября 2019 года.