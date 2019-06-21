Чемпион мира по футболу Фернандо Торрес уходит из спорта

Мадрид, , 10:20 — REGNUM Чемпион мира и двукратный чемпион Европы испанский футболист Фернандо Торрес завершает свою спортивную карьеру. Об этом 21 июня он написал на своей странице в Twitter.

Торрес уходит из футбола после 18 лет успешной спортивной карьеры. На данный момент ему 35 лет.

«В воскресенье 23 июня у меня будет пресс-конференция в Токио, на которой я объясню все детали. Увидимся там», — сообщил футболист на своей странице в соцсети.

Напомним, Торрес отыграл за сборную Испании 110 матчей, забил 38 голов. Испанский футболист является автором победного гола в финале чемпионата Европы 2008 года. Кроме того, Торрес является чемпионом Европы 2012 года и чемпионом мира 2010 года.

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