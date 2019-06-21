Пятница, 21 Июня 2019 года
10:25:09 МСК

Чемпион мира по футболу Фернандо Торрес уходит из спорта

Спорт

После 18 лет футбольной карьеры

Мадрид, 21 июня 2019, 10:20 — REGNUM  Чемпион мира и двукратный чемпион Европы испанский футболист Фернандо Торрес завершает свою спортивную карьеру. Об этом 21 июня он написал на своей странице в Twitter.

Торрес уходит из футбола после 18 лет успешной спортивной карьеры. На данный момент ему 35 лет.

«В воскресенье 23 июня у меня будет пресс-конференция в Токио, на которой я объясню все детали. Увидимся там», — сообщил футболист на своей странице в соцсети.

Напомним, Торрес отыграл за сборную Испании 110 матчей, забил 38 голов. Испанский футболист является автором победного гола в финале чемпионата Европы 2008 года. Кроме того, Торрес является чемпионом Европы 2012 года и чемпионом мира 2010 года.

Читайте также: Защитник Кудряшов ушёл из клуба «Истанбул Башакшехир»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить