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Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Спорт

С лета 2018 года Торрес играл за японский клуб «Саган Тосу»

Токио, 21 июня 2019, 09:27 — REGNUM  Испанский нападающий Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры. Об этом он написал на свей странице в Twitter.

«После 18 захватывающих лет пришло время завершить мою футбольную карьеру», — написал Торрес.

На протяжении своей карьеры Торрес выступал за такие клубы, как «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси» и «Милан». С лета 2018 года он играл за японский клуб «Саган Тосу».

В составе «Челси» он выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии. С «Атлетико» становился победителем Лиги Европы. В составе сборной Испании Торрес стал чемпионом мира в 2010 году и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

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