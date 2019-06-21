Токио, , 09:27 — REGNUM Испанский нападающий Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры. Об этом он написал на свей странице в Twitter.

«После 18 захватывающих лет пришло время завершить мою футбольную карьеру», — написал Торрес.

На протяжении своей карьеры Торрес выступал за такие клубы, как «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси» и «Милан». С лета 2018 года он играл за японский клуб «Саган Тосу».

В составе «Челси» он выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии. С «Атлетико» становился победителем Лиги Европы. В составе сборной Испании Торрес стал чемпионом мира в 2010 году и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

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