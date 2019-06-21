Пятница, 21 Июня 2019 года
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Защитник Кудряшов ушёл из клуба «Истанбул Башакшехир»

Спорт

Кудряшов отыграл в Турции полгода

Стамбул, Турция, 21 июня 2019, 09:14 — REGNUM  Российский защитник Фёдор Кудряшов покинул турецкий клуб «Истанбул Башакшехир». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

«Мы хотели бы поблагодарить нашего российского игрока Фёдора Кудряшова за вклад в успехи клуба», — говорится в сообщении.

Также клуб объявил об уходе из команды тоголезского форварда Эммануэля Адебайора.

Напомним, Кудряшов стал игроком «Истанбул Башакшехир» в январе 2019 года после того, как перешёл из «Рубина» в качестве свободного агента. За турецкий клуб он сыграл восемь матчей и забил один гол.

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