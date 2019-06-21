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«Краснодар» сыграл вничью с «Чайкой» в товарищеском матче

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:2

Краснодар, 21 июня 2019, 09:08 — REGNUM  Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с «Чайкой» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе «Краснодара» голы забили нападающий Вандерсон, а также форвард Иван Игнатьев, реализовавший пенальти. У «Чайки» точными ударами отметились форвард Александр Хохлачёв и полузащитник Никита Чалый.

Напомним, по итогам сезона 2018/19 «Краснодар» занял третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Чайка» выиграла турнир в зоне «Юг» второго дивизиона и вышла в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

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