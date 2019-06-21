Краснодар, , 09:08 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с «Чайкой» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе «Краснодара» голы забили нападающий Вандерсон, а также форвард Иван Игнатьев, реализовавший пенальти. У «Чайки» точными ударами отметились форвард Александр Хохлачёв и полузащитник Никита Чалый.

Напомним, по итогам сезона 2018/19 «Краснодар» занял третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Чайка» выиграла турнир в зоне «Юг» второго дивизиона и вышла в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

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