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«Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контракт

Спорт

«Ювентус» заинтересован в переходе Триппьера

Турин, Италия, 21 июня 2019, 07:59 — REGNUM  Туринский «Ювентус» предложил защитнику «Тоттенхэма» Кирану Триппьеру пятилетний контракт. Об этом сообщает Football Italia.

По данным издания, «Ювентус» проявляет интерес к Триппьеру и готов предложить соглашение с зарплатой в €2,6 млн за сезон.

В минувшем сезоне Триппьер сыграл за «Тоттенхэм» в 38 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.

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