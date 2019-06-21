«Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контракт

Турин, Италия, 21 июня 2019, 07:59 — REGNUM Туринский «Ювентус» предложил защитнику «Тоттенхэма» Кирану Триппьеру пятилетний контракт. Об этом сообщает Football Italia.
По данным издания, «Ювентус» проявляет интерес к Триппьеру и готов предложить соглашение с зарплатой в €2,6 млн за сезон.
В минувшем сезоне Триппьер сыграл за «Тоттенхэм» в 38 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.
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