Париж, , 07:40 — REGNUM Аргентинский полузащитник Леандро Паредес может вернуться из ПСЖ в «Зенит». Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, в ПСЖ недовольны игрой Паредеса, поэтому его будущее во французском клубе остаётся туманным. Агент игрока обсуждает с клубом условия его возможного перехода.

Отмечается, что в случае возвращения Паредеса в «Зенит», это будет не аренда, а полноценный трансфер.

Напомним, Паредес перешёл из «Зенита» в ПСЖ в январе 2019 года за €40 млн. За французский клуб он сыграл 22 матча.

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