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«Спартак» готов заплатить €15 млн за Бруму – агент

Спорт

«РБ Лейпциг» выставил Бруму на трансфер

Москва, 21 июня 2019, 07:29 — REGNUM  Московский «Спартак» готов заплатить €15 млн за полузащитника «РБ Лейпциг» Арминду Бруму. Об этом заявил агент игрока Катио Бальде, сообщает Record.

«РБ Лейпциг» просит за трансфер Брумы €15 млн. «Спартак» и ПСВ уже сделали предложения на соответствующую сумму», — сказал Бальде.

Он также добавил, что Брума хотел бы вернуться в Португалию и играть за «Порту», однако португальский клуб предложил за него только €10 млн.

Напомним, летом 2017 года Брума перешёл в «РБ Лейпциг» из «Галатасарая» за €15 млн. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2022 года.

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