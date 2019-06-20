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В лучшей команде МХЛ назначен новый главный тренер

Спорт

Ярославский «Локомотив» определился с наставником, который заменит самого титулованного тренера Молодежной хоккейной лиги

В лучшей команде МХЛ назначен новый главный тренер
Иллюстрация: Сайт ХК «Локомотив»
Игорь Меляков

Ярославль, 20 июня 2019, 19:10 — REGNUM  В ярославском «Локомотиве» назвали главных тренеров молодежных команд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе клуба. Наставником МХК «Локо» назначен Игорь Меляков. Он заменит в команде Дмитрия Красоткина, вместе с которым ярославцы трижды побеждали в Молодежной хоккейной лиге, в частности выигрывая Кубок Харламова два последних сезона. Игорь Меляков как игрок выступал за ярославское «Торпедо», в качестве тренера в сезонах 2017/2018 и 2018/2019 годов приводил ярославский «Локо-Юниор» к «бронзовым» медалям чемпионата Национальной Молодежной хоккейной лиги. Помощники у главного тренера «Локо» остались прежние — Егор Подомацкий и Максим Овчинников. Вместо Мелякова главным тренером «Локо-Юниор» стал Константин Касаткин. Как ранее сообщал ИА REGNUM Дмитрий Красоткин вошел в тренерский штаб основной команды ярославского «Локомотива».

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский «Локомотив» представил новый тренерский штаб

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