ФИФА может перенести место проведения ЧМ-2022

Цюрих, Швейцария, , 14:43 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести место проведение чемпионата мира 2022 года по футболу из Катара в другую страну. Об этом сообщает TNTSports.

По информации издания, перенос места проведения мундиаля может произойти из-за коррупционного скандала с выбором страны-хозяйки. Отмечается, что ФИФА сейчас проводит секретные встречи с целью выбора страны, готовой принять турнир.

Напомним, выборы страны-хозяйки мундиаля-2022 прошли 2 декабря 2010 года в Цюрихе. На право принимать чемпионат претендовали также США, Южная Корея, Япония и Австралия.

Ранее был арестован экс-президент УЕФА Мишель Платини, который дал показания о коррупции при выборе места проведения ЧМ-2022.

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