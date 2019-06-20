«Аякс» продлил контракт с главным тренером Эриком тен Хагом

Амстердам, , 14:23 — REGNUM Амстердамский «Аякс» продлил контракт с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Об этом 20 июня сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новое соглашение со специалистом рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, 49-летний тен Хаг возглавил «Аякс» в декабре 2017 года. В прошедшем сезоне под его руководством команда впервые за пять лет стала чемпионом Голландии, выиграла Кубок страны и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

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