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«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лейпцига» Бруме

Спорт

«Спартак» может осуществить трансфер в летнее трансферное окно

«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лейпцига» Бруме
Иллюстрация: Dierotenbullen.com
Арминду Брума

Москва, 20 июня 2019, 14:14 — REGNUM  Московский «Спартак» проявил интерес к португальскому хавбеку немецкого клуба «РБ Лейпциг» Арминду Бруме. Об этом сообщает Fussballtransfers.

По информации издания, «Спартак» может осуществить трансфер игрока в летнее трансферное окно.

Отметим, что Брума перешёл в «РБ Лейпциг» из «Галатасарая» летом 2017 года за €15 млн. В прошедшем сезоне он сыграл в 14 матчах чемпионата Германии, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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