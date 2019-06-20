Месси посчитал «безумием» невыход из группы на Кубке Америки

Белу-Оризонти, Бразилия, , 14:04 — REGNUM Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался о шансах выйти из группы на Кубке Америки. Об этом сообщает TNT Sports.

По словам Месси, невыход из группы стал бы «безумием», а команда должна срочно улучшить игру.

«Мы должны победить в следующем матче, если хотим пройти дальше», — сказал Месси.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая в матче группового этапа Кубка Америки со счётом 1:1.

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