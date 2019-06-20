Четверг, 20 Июня 2019 года
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Месси посчитал «безумием» невыход из группы на Кубке Америки

Спорт

«Команда должна срочно улучшить игру»

Месси посчитал «безумием» невыход из группы на Кубке Америки
Иллюстрация: Www.fcbarcelona.cat
Лионель Месси

Белу-Оризонти, Бразилия, 20 июня 2019, 14:04 — REGNUM  Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался о шансах выйти из группы на Кубке Америки. Об этом сообщает TNT Sports.

По словам Месси, невыход из группы стал бы «безумием», а команда должна срочно улучшить игру.

«Мы должны победить в следующем матче, если хотим пройти дальше», — сказал Месси.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая в матче группового этапа Кубка Америки со счётом 1:1.

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