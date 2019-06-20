Форвард «Манчестер Юнайтед» Лукаку может перейти в «Интер»

Манчестер, Великобритания, 20 июня 2019, 12:51 — REGNUM Бельгийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку договорился по личному контракту с миланским «Интером». Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, Лукаку провёл встречу с руководством МЮ и получил гарантии, что его отпустят за £75 млн.
Напомним, Лукаку играет за «Манчестер Юнайтед» с лета 2017 года. В сезоне 2018/19 он провёл 32 матча, в которых забил 12 голов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
Читайте также: Нападающий «Манчестер Юнайтед» Лукаку может перейти в «Наполи»