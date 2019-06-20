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Форвард «Манчестер Юнайтед» Лукаку может перейти в «Интер»

Спорт

Лукаку договорился о контракте с «Интером»

Манчестер, Великобритания, 20 июня 2019, 12:51 — REGNUM  Бельгийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку договорился по личному контракту с миланским «Интером». Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, Лукаку провёл встречу с руководством МЮ и получил гарантии, что его отпустят за £75 млн.

Напомним, Лукаку играет за «Манчестер Юнайтед» с лета 2017 года. В сезоне 2018/19 он провёл 32 матча, в которых забил 12 голов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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