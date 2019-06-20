Срна вернулся в «Шахтёр» и войдёт в тренерский штаб

Харьков, Украина, , 12:30 — REGNUM Бывший капитан «Шахтёра» Дарио Срна войдёт в тренерский штаб клуба. Об этом 20 июня сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Срна завершил выступления в итальянском клубе «Кальяри». Он будет входить в тренерский штаб португальского специалиста Луиша Каштру.

Напомним, Срна выступал за «Шахтёр» с 2003 по 2018 год. В составе команды он стал десятикратным чемпионом Украины, а также выиграл Кубок УЕФА.

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