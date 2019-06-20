ПСЖ назвал сумму, за которую готов расстаться с Неймаром

Париж, , 11:47 — REGNUM ПСЖ готов расстаться с бразильским нападающим Неймаром не менее чем за €300 млн. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, ПСЖ установил ценник на 27-летнего форварда, который делает его уход из клуба практически невозможным.

Отмечается, что ни один из клубов в нынешнее летнее межсезонье не будет готов заплатить за Неймара такую сумму. Однако трансфер может состояться в том случае, если ПСЖ снизит цену за счёт включения в сделку других футболистов.

Ранее сообщалось, что Неймар заявил президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи о своём желании вернуться в «Барселону».

Читайте ранее в этом сюжете: Неймар заявил о желании вернуться в «Барселону»