ХК «Сочи» назначил нового спортивного директора

Сочи, Краснодарский край, , 11:24 — REGNUM Новым спортивным директором хоккейного клуба «Сочи» стал известный в прошлом хоккеист Сергей Гомоляко. Об этом 20 июня сообщается на сайте клуба.

Будучи игроком, Гомоляко защищал цвета «Трактора», магнитогорского «Металлурга», «Лады», «Северстали», «Мечела», «Химика» и «Салавата Юлаева».

После завершения спортивной карьеры Гомоляко работал ассистентом главного тренера в таких клубах, как «Витязь», «Автомобилист» и магнитогорский «Металлург».

Отметим, что в прошедшем сезоне «Сочи» занял шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда уступила ярославскому «Локомотиву» со счётом 2:4.

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