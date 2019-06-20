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Экс-вратарь «Динамо» Березовский покинул клуб и перешёл в «Сочи»

Спорт

Березовский продолжит карьеру в тренерском штабе «Сочи»

Экс-вратарь «Динамо» Березовский покинул клуб и перешёл в «Сочи»
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Москва, 20 июня 2019, 11:07 — REGNUM  Бывший голкипер московского «Динамо» Роман Березовский, занимавший пост тренера по работе с вратарями, покинул клуб. Об этом 20 июня сообщается на сайте «бело-голубых».

"Хотел бы поблагодарить нынешнее руководство за то, что пошли мне навстречу и предоставили шанс реализовать себя в тренерском штабе основного состава клуба РПЛ», — сказал Березовский.

Отмечается, что Березовский продолжит карьеру в тренерском штабе футбольного клуба «Сочи», главным тренером которого является бывший партнёр Березовского по «Динамо» Александр Точилин.

Напомним, по итогам сезона 2018/19 «Сочи» занял второе место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и вышел в премьер-лигу.

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