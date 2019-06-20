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«Манчестер Юнайтед» может купить защитника у «Кристал Пэлас»

Спорт

Трансфер обойдётся в £55 млн

«Манчестер Юнайтед» может купить защитника у «Кристал Пэлас»
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Равная борьба

Манчестер, Великобритания, 20 июня 2019, 10:42 — REGNUM  «Манчестер Юнайтед» может купить защитника «Кристал Пэлас» Аарона Ван-Биссаку. Об этом сообщает Daily Record.

По информации издания, условия перехода 21-летнего футболиста уже согласованы клубами. Трансфер Ван-Биссаки обойдётся МЮ в £55 млн.

В сезоне 2018/19 Ван-Биссака сыграл в 39 матчах, в которых отметился четырьмя голевыми передачами. Его контракт игрока с «Кристал Пэлас» рассчитан до лета 2022 года.

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