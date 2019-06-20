Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Мадрид, , 10:16 — REGNUM Пост главного тренера сборной Испании по футболу покинул Луис Энрике. Об этом сообщается на сайте Королевской испанской федерации футбола.

Отмечается, что Луис Энрике покинул пост наставника национальной команды по личным причинам. Его на постоянной основе заменил помощник Роберт Морено.

Напомним, Энрике возглавил сборную Испании летом 2018 года после чемпионата мира в России. Под его руководством команда сыграла семь матчей, в которых одержала пять побед и два раза сыграла вничью.

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