Четверг, 20 Июня 2019 года
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«Астон Вилла» и Джон Терри объявили о продлении контракта

Спорт

Новое соглашение будет действовать до 2021 года

«Астон Вилла» и Джон Терри объявили о продлении контракта
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбольный мяч

Бирмингем, Великобритания, 20 июня 2019, 09:55 — REGNUM  Бывший защитник сборной Англии Джон Терри продлил контракт с «Астон Виллой». Об этом сообщается на сайте клуба.

Терри, который после завершения карьеры работает тренером в «Астон Вилле», подписал с клубом новое соглашение, которое будет действовать до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Терри может возглавить «Дерби Каунти», если Фрэнк Лэмпард, который на данный момент является главным тренером команды, перейдёт в «Челси».

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