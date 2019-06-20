«Астон Вилла» и Джон Терри объявили о продлении контракта

Бирмингем, Великобритания, , 09:55 — REGNUM Бывший защитник сборной Англии Джон Терри продлил контракт с «Астон Виллой». Об этом сообщается на сайте клуба.

Терри, который после завершения карьеры работает тренером в «Астон Вилле», подписал с клубом новое соглашение, которое будет действовать до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Терри может возглавить «Дерби Каунти», если Фрэнк Лэмпард, который на данный момент является главным тренером команды, перейдёт в «Челси».

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