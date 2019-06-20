Четверг, 20 Июня 2019 года
10:29:47 МСК

«Манчестер Сити» подписал новый контракт с Зинченко

Спорт

Новое соглашение рассчитано на пять лет

Манчестер, Великобритания, 20 июня 2019, 09:43 — REGNUM  Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко подписал новый контракт с клубом. Об этом 20 июня сообщает «Чемпионат».

По информации издания, новое соглашение рассчитано на пять лет. Официально о сделке может быть объявлено в ближайшее время.

Напомним, Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года. В сезоне 2018/19 он сыграл в 29 матчах за клуб и отметился одним забитым голом и пятью результативными передачами.

Читайте ранее в этом сюжете: «Манчестер Сити» подпишет с Зинченко новый пятилетний контракт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить