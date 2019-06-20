«Манчестер Сити» подписал новый контракт с Зинченко

Манчестер, Великобритания, , 09:43 — REGNUM Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко подписал новый контракт с клубом. Об этом 20 июня сообщает «Чемпионат».

По информации издания, новое соглашение рассчитано на пять лет. Официально о сделке может быть объявлено в ближайшее время.

Напомним, Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года. В сезоне 2018/19 он сыграл в 29 матчах за клуб и отметился одним забитым голом и пятью результативными передачами.

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