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Главным тренером «Милана» стал Марко Джампаоло

Спорт

Его контракт рассчитан на два года с возможностью продления

Милан, Италия, 20 июня 2019, 09:25 — REGNUM  Новым главным тренером «Милана» стал экс-наставник «Сампдории» Марко Джампаоло. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Джампаоло вступит в должность с 1 июля 2019 года. Его контракт рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Ранее Джампаоло работал с такими клубами, как «Эмполи», «Кремонезе», «Брешия», «Чезена», «Катанья», «Сиена» и «Кальяри».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера «Милана» после завершения сезона 2018/19. Под его руководством команда заняла пятое место в чемпионате Италии, набрав 68 очков.

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