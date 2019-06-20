Четверг, 20 Июня 2019 года
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Сборная Мексики обыграла Канаду в матче Кубка КОНКАКАФ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Денвер, США, 20 июня 2019, 08:41 — REGNUM  Сборная Мексики одержала победу над командой Канады в матче группового этапа Кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе мексиканской команды дубль оформил нападающий Андрес Гуардадо, ещё один гол на счету полузащитника Роберто Альварадо. У канадцев единственный мяч на счету форварда Лукаса Кавальини.

На сегодняшний день сборная Мексики занимает первое место в группе А, в её активе шесть очков. Команда Канады идёт на втором месте с тремя очками.

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