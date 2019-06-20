Сборная Мартиники разгромила команду Кубы на Кубке КОНКАКАФ

Денвер, США, 20 июня 2019, 08:36 — REGNUM Сборная Мартиники одержала победу над командой Кубы в матче группового этапа Кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 3:0.
В составе команды Мартиники голы забили полузащитники Жорис Марво, Стефан Абауль и нападающий Кевин Фортюн.
На сегодняшний день сборная Мартиники занимает третье место в группе А, в её активе три очка. Команда Кубы идёт на четвёртом месте без набранных баллов.
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