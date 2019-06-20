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Нападающий «Ванкувера» Петтерссон признан лучшим новичком НХЛ

Спорт

Петтерссон получил «Колдер Трофи»

Лас-Вегас, США, 20 июня 2019, 07:51 — REGNUM  Лучшим новичком регулярного сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) признан нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон. Об этом 20 июня сообщается на сайте лиги.

Петтерссон получил приз «Колдер Трофи». Он опередил Джордана Биннингтона («Сент-Луис Блюз») и Расмуса Далина («Баффало Сэйбрз»).

Отметим, что в сезоне 2018/19 20-летний форвард сыграл в 71 матче регулярного чемпионата, в котором забросил 28 шайб и отдал 38 результативных передач.

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