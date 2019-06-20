Барри Тротц признан лучшим тренером сезона в НХЛ

Лас-Вегас, США, , 07:45 — REGNUM Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц признан лучшим тренером регулярного сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 20 июня сообщается на сайте лиги.

Тротц получил «Джек Адамс Эворд». В борьбе за эту награду он опередил Джона Купера («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Крэйга Беруби («Сент-Луис Блюз»).

Напомним, в регулярном чемпионате «Айлендерс» заняли четвёртое место в Восточной конференции. В плей-офф команда проиграла «Каролине Харрикейнз».

В 2016 году Тротц уже выигрывал «Джек Адамс Эворд». Кроме того, в 2018 году он выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз», однако награда лучшему тренеру досталась наставнику «Вегас Голден Найтс» Жерару Галлану.

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