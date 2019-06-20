Кучеров стал обладателем «Тед Линдсей Эворд»

Лас-Вегас, США, , 07:23 — REGNUM Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем приза «Тед Линдсей Эворд». Об этом 20 июня сообщается на странице НХЛ в Twitter.

Приз вручается самому выдающемуся игроку сезона по результатам голосования членов профсоюза игроков НХЛ. Для Кучерова номинация на данную награду была первой в карьере.

Из российских хоккеистов эту награду ранее получали Сергей Фёдоров, Александр Овечкин и Евгений Малкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кучеров стал обладателем приза «Харт Трофи», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.

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