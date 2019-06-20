Василевский признан лучшим вратарём НХЛ и получил «Везина Трофи»

Лас-Вегас, США, 20 июня 2019, 06:40 — REGNUM Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал обладателем приза «Везина Трофи». Об этом 20 июня сообщается на странице НХЛ в Twitter.
«Везина Трофи» вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Василевский получил приз на церемонии награждения, которая состоялась в Лас-Вегасе.
https://twitter.com/PR_NHL/status/1141523827928817664
Кроме Василевского на награду претендовали голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп и вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер.
Отметим, что Василевский стал вторым российским вратарём, ставшим обладателем «Везина Трофи». Ранее эту награду получал Сергей Бобровский.
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