Василевский признан лучшим вратарём НХЛ и получил «Везина Трофи»

Лас-Вегас, США, , 06:40 — REGNUM Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал обладателем приза «Везина Трофи». Об этом 20 июня сообщается на странице НХЛ в Twitter.

«Везина Трофи» вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Василевский получил приз на церемонии награждения, которая состоялась в Лас-Вегасе.

https://twitter.com/PR_NHL/status/1141523827928817664

Кроме Василевского на награду претендовали голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп и вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер.

Отметим, что Василевский стал вторым российским вратарём, ставшим обладателем «Везина Трофи». Ранее эту награду получал Сергей Бобровский.

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