Четверг, 20 Июня 2019 года
06:41:03 МСК

Василевский признан лучшим вратарём НХЛ и получил «Везина Трофи»

Спорт

Василевский стал вторым российским вратарём, ставшим обладателем «Везина Трофи»

Лас-Вегас, США, 20 июня 2019, 06:40 — REGNUM  Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал обладателем приза «Везина Трофи». Об этом 20 июня сообщается на странице НХЛ в Twitter.

«Везина Трофи» вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Василевский получил приз на церемонии награждения, которая состоялась в Лас-Вегасе.

https://twitter.com/PR_NHL/status/1141523827928817664

Кроме Василевского на награду претендовали голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп и вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер.

Отметим, что Василевский стал вторым российским вратарём, ставшим обладателем «Везина Трофи». Ранее эту награду получал Сергей Бобровский.

Читайте ранее в этом сюжете: Вратарь «Тампы» Василевский является главным претендентом на «Везина Трофи»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить