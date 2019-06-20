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Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Парагвай

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:1

Белу-Оризонти, Бразилия, 20 июня 2019, 06:18 — REGNUM  Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 37-й минуте матча счёт открыл полузащитник сборной Парагвая Ричард Санчес. Аргентинцам удалось отыграться благодаря голу Лионеля Месси, забившему с пенальти на 57-й минуте.

Отметим, что сборная Аргентины смогла уйти от поражения, поскольку на 63-й минуте форвард парагвайцев Дерлис Гонсалес не реализовал пенальти.

На сегодняшний день сборная Парагвая занимает второе в группе В, в её активе два очка. Команда Аргентины идёт на четвёртом месте с одним очком.

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