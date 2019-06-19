Среда, 19 Июня 2019 года
17:39:21 МСК

Волейболистки России против волейболисток США: фоторепортаж

Спорт

Россиянки проиграли американкам со счётом 3:0

52
Волейболистки России против волейболисток США: фоторепортаж
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мишель Барч-Хакли против Татьяны Юринской и Ангелины Лазаренко

Екатеринбург, 19 июня 2019, 17:23 — REGNUM  В Екатеринбурге 18 июня прошла первая отборочная игра в рамках международного турнира по волейболу среди женских команд «Лига наций». В матче встретились волейбольные сборные России и США.

19
Ирина Воронкова пробивает американский блок
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ирина Воронкова пробивает американский блок
27
Игрок сборной США Джордан Ларсон-Бурбах против россиянок
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Игрок сборной США Джордан Ларсон-Бурбах против россиянок
26
Игрок сборной США Джордан Ларсон-Бурбах
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Игрок сборной США Джордан Ларсон-Бурбах

Матч был во дворце игровых видов спорта «Уралочка». Дворец был переполнен. Россиянки проиграли американкам, счёт составил 3:0. В первой партии счёт был 23:25, во второй — 17:25, а в третьей — 18:25.

1
Скульптурная композиция «Уралочке посвящается»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Скульптурная композиция «Уралочке посвящается»
2
Скульптурная композиция «Уралочке посвящается»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Скульптурная композиция «Уралочке посвящается»
5
Скульптурная композиция «Уралочке посвящается»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Скульптурная композиция «Уралочке посвящается»
6
Николай Карполь
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Николай Карполь
14
Наина Ельцина
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Наина Ельцина

У россиянок самыми результативными оказались Ксения Парубец, Ангелина Лазаренко и Татьяна Юринская. В атаке каждая из них завоевала по семь очков.

20
Борьба над сеткой
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Борьба над сеткой
24
Екатерина Орлова против Джордан Ларсон-Бурбах
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Екатерина Орлова против Джордан Ларсон-Бурбах
31
Ксения Парубец в атаке
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ксения Парубец в атаке
34
Подбадривание
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Подбадривание
37
Радость Татьяны Романовой
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Радость Татьяны Романовой

Кроме Екатеринбурга предварительные отборочные игры проводятся также в 19 городах и 16 странах. Они начались 21 мая и закончатся 20 июня. За победу борются 16 национальных сборных. Пять сильнейших выйдут в финал, который состоится с 3 по 7 июля в Нанкине (Китай).

42
Сборная США вовремя тайм-аута
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сборная США вовремя тайм-аута
43
Сборная США радуется выиграному мячу
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сборная США радуется выиграному мячу
44
Сложный мяч
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сложный мяч
50
Таьяна Романова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Таьяна Романова
51
Упорная борьба
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Упорная борьба
49
Татьяна Юринская против блока американок
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Татьяна Юринская против блока американок

Смотрите галерею к статье

regnum author Алексей Колчин
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Волейбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить