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Стало известно, сколько Глушаков заработает на уходе из «Спартака»

Спорт

За досрочное расторжение контракта футболист получит порядка 1,35 млн евро

Стало известно, сколько Глушаков заработает на уходе из «Спартака»
Steindy (talk)
Денис Глушаков

Москва, 19 июня 2019, 15:35 — REGNUM  Российский футболист Денис Глушаков получит за расторжение контракта с московским «Спартаком» 100 млн рублей, сообщает 19 июня «Спорт-экспресс».

По данным издания, трудовой договор игрока действует до июня 2020 года. Годовой оклад Глушакова без учета бонусов составляет около 2,7 млн евро. Таким образом, за досрочное расторжение контракта футболист получит порядка 1,35 млн евро (около 100 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 июня, московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Контракт с 32-летним хавбеком был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Сейчас футболист близок к переходу в ФК «Сочи».

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