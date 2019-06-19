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«Зенит» подписал контракт с разыгрывающим «Партизана» Ренфро

Спорт

Соглашение рассчитано на один сезон

Санкт-Петербург, 19 июня 2019, 15:06 — REGNUM  Баскетбольный клуб «Зенит» подписал контракт с разыгрывающим защитником «Партизана» Алексом Ренфро. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что стороны подписали соглашение, рассчитанное на один сезон.

В прошедшем сезоне Ренфро защищал цвета испанской «Манресы», после чего перешёл «Партизан». В Еврокубке он набирал восемь очков, делал 7,3 передачи и 4,3 подбора в среднем за игру.

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