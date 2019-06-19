Квят потеряет позиции на старте гран-при Франции из-за смены двигателя

Париж, , 15:01 — REGNUM Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят потеряет несколько позиций на старте гран-при Франции. Об этом сообщается на сайте «Формулы-1».

Квят будет оштрафован из-за того, что превысил лимит по смене компонентов двигателя.

Отмечается, что партнёр Квята по команде Александр Албон будет участвовать в гонке со старым двигателем, поскольку руководство команды не хочет, чтобы оштрафованы были оба пилота.

Напомним, гран-при Франции пройдет на автодроме «Поль Рикар» с 21 по 23 июня. ю

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