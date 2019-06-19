Федерация футбола Франции оставила в силе дисквалификацию Неймара

Париж, , 14:10 — REGNUM Федерация футбола Франции (ФФФ) отклонила апелляцию нападающего ПСЖ Неймара на решение о трёхматчевой дисквалификации. Об этом сообщает France Football.

Отмечается, что высший апелляционный комитет ФФФ оставил в силе дисквалификацию Неймара на три матча за удар болельщика в финальном матче Кубка Франции с «Ренном».

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Учитывая, что Неймар уже пропустил две игры, ему предстоит пропустить и матч за Суперкубок Франции. В этом матче также сыграют ПСЖ и «Ренн».

Напомним, после финальной игры на Кубок Франции, в котором ПСЖ проиграл со счётом (2:2, 5:6 по пенальти) Неймар, поднимаясь по трибунам, остановился около болельщика, снимавшего игроков на телефон. Футболист закрыл рукой камеру, после чего толкнул человека ударил его рукой в подбородок.

В результате этого инцидента Неймар был дисквалифицирован на три матча.

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