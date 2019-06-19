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Барбашёв упал с пожарной машины во время чемпионского парада «Сент-Луиса»

Спорт

Барбашёв не удержал равновесия и упал

Сент-Луис, США, 19 июня 2019, 13:58 — REGNUM  Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв упал с пожарной машины во время чемпионского парада команды. Об этом сообщает Heart of NHL.

На видео видно, как Барбашёв не удержал равновесия и упал в тот момент, когда машина тронулась с места.

https://twitter.com/HeartofNHL/status/1141113793910583296

Напомним, «Сент-Луис» в сезоне 2018/19 впервые выиграл Кубок Стэнли. В составе команды чемпионами стали Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Сент-Луис Блюз» сделал Барбашёву квалификационное предложение.

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