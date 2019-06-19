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Неймар заявил о желании вернуться в «Барселону»

Спорт

Неймар сказал президенту клуба, что больше не хочет играть в ПСЖ

Неймар заявил о желании вернуться в «Барселону»
Иллюстрация: Psg.fr
Неймар

Париж, 19 июня 2019, 13:47 — REGNUM  Нападающий ПСЖ Неймар заявил президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи, что хочет вернуться в «Барселону». Об этом сообщает AS.

По информации издания, Неймар сказал президенту клуба, что больше не хочет играть в ПСЖ и намерен «вернуться домой».

Напомним, Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешёл из «Барселоны» за €222 млн.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу ведёт переговоры с отцом и агентом Неймара. При этом каталонский клуб готов заплатить за него €100 млн, а также включить в сделку Ивана Ракитича, Усмана Дембеле и Самуэля Умтити.

Читайте ранее в этом сюжете: Неймар близок к возвращению в «Барселону»

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