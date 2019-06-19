Москва, , 13:13 — REGNUM Московское «Динамо» объявило о переходе украинского защитника Ивана Ордеца. Об этом 19 июня сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что московский клуб подписал контракт с Ордецом, рассчитанный на три года.

Ранее Ордец играл за «Шахтёр», с 2009 года выступал за молодежную команду клуба. В 2013—2014 годах играл в мариупольском «Ильичевце», после чего вернулся в «Шахтёр».

Напомним, в январе 2019 года другой игрок «Шахтёра» Ярослав Ракицкий перешёл в «Зенит».

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