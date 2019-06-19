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«Енисей» объявил об аренде хавбека «Урала» Ломакина

Спорт

Ломакин будет играть за «Енисей» до конца сезона 2019/20

Красноярск, 19 июня 2019, 13:05 — REGNUM  Полузащитник «Урала» Александр Ломакин станет игроком «Енисея». Об этом сообщается на странице красноярского клуба в Twitter.

Отмечается, что 24-летний хавбек будет играть за «Енисей» до конца сезона 2019/20 на правах аренды.

Добавим, что ранее Ломакин уже выступал за «Енисей» в 2014—2016 и 2017−2018 годах. Сезон 2018/19 он провёл в аренде в воронежском «Факеле», за который сыграл 29 матчей в ФНЛ.

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