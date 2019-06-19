Туристам «Ростов-Арену» покажут изнутри — на объект начнут водить экскурсии

Ростов-на-Дону, , 11:35 — REGNUM Стадион «Ростов-Арена» станет центром притяжения туристов. Стоимость экскурсии составит 750 рублей для взрослых и 650 рублей для детей, информирует Туристско-информационный центр Ростова-на-Дону, передаёт ИА REGNUM.

Тем, кому интересен главный спортивный объект ЧМ-2018 на Дону, увидят стадион изнутри. Посетителей проведут в раздевалки для команд, тренерский штаб, массажный кабинет, а также так называемую пресс-зону — помещение для съемки и интервью. Интересующихся футболом выйдут и на поле «Ростов-Арены».

Уточняется, что предварит поседение объекта рассказ об истории его создания.

ИА REGNUM напоминает, что решение о строительстве «Ростов-Арены» на левом берегу реки Дон было принято в 2013 году. Возведение спортивного объекта было завершено 20 декабря 2017 года — на пять дней раньше обозначенного срока. Общая стоимость объекта с трибунами для зрителей на 45 тыс. мест превысила 19 млрд рублей.

В рамках ЧМ-2018 «Ростов-Арена» приняла матчи группового этапа, а также игру 1/8 финала.