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Туристам «Ростов-Арену» покажут изнутри — на объект начнут водить экскурсии

Спорт

Стоимость билетов составит 750 рублей для взрослых и 650 рублей для детей

Ростов-на-Дону, 19 июня 2019, 11:35 — REGNUM  Стадион «Ростов-Арена» станет центром притяжения туристов. Стоимость экскурсии составит 750 рублей для взрослых и 650 рублей для детей, информирует Туристско-информационный центр Ростова-на-Дону, передаёт ИА REGNUM.

Тем, кому интересен главный спортивный объект ЧМ-2018 на Дону, увидят стадион изнутри. Посетителей проведут в раздевалки для команд, тренерский штаб, массажный кабинет, а также так называемую пресс-зону — помещение для съемки и интервью. Интересующихся футболом выйдут и на поле «Ростов-Арены».

Уточняется, что предварит поседение объекта рассказ об истории его создания.

ИА REGNUM напоминает, что решение о строительстве «Ростов-Арены» на левом берегу реки Дон было принято в 2013 году. Возведение спортивного объекта было завершено 20 декабря 2017 года — на пять дней раньше обозначенного срока. Общая стоимость объекта с трибунами для зрителей на 45 тыс. мест превысила 19 млрд рублей.

В рамках ЧМ-2018 «Ростов-Арена» приняла матчи группового этапа, а также игру 1/8 финала.

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Туризм
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