Среда, 19 Июня 2019 года
11:55:27 МСК

Французский вратарь Сален перешёл из «Спортинга» в «Ренн»

Спорт

Стороны подписали соглашение, рассчитанное на два года

Французский вратарь Сален перешёл из «Спортинга» в «Ренн»
Иллюстрация: Staderennais.com
Ромен Сален(справа)

Рен, Франция, 19 июня 2019, 11:34 — REGNUM  Французский вратарь лиссабонского «Спортинга» Ромен Сален стал игроком «Ренна». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 34-летний голкипер подписал соглашение с клубом, рассчитанное на два года.

В сезоне 2018/19 Сален сыграл в 18 матчах за «Спортинг» во всех турнирах, в которых пропустил 14 голов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Порту» может купить 26-летнего вратаря «Ренна» Томаша Коубека на замену Икеру Касильясу.

Читайте также: «Порту» может купить вратаря «Ренна» Коубека на замену Касильясу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить