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«Порту» может купить вратаря «Ренна» Коубека на замену Касильясу

Спорт

«Порту» видит в Коубеке потенциальную замену Касильясу

Порту, Португалия, 19 июня 2019, 11:21 — REGNUM  Португальский «Порту» может купить вратаря французкого «Ренна» Томаша Коубека. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации издания, «Порту» видит в 26-летнем чешском голкипере потенциальную замену испанскому вратарю Икеру Касильясу, который перенёс сердечный приступ.

Отмечается, что контракт Коубека с «Ренном» рассчитан до лета 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в €6 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая вратарь «Порту» Икер Касильяс перенёс сердечный приступ.

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