Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста может перейти в ПСЖ

Турин, Италия, , 11:12 — REGNUM Полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Коста может перейти в ПСЖ. Об этом сообщает L’Equipe.

Отмечается, что руководство ПСЖ провело встречу с агентом бразильского игрока, действующий контракт которого с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость Косты оценивается в €38 млн.

Напомним, Дуглас Коста играет за «Ювентус» с 2017 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 25 матчах, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

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